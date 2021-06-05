Так, Facebook рассказала, что ограничение действия аккаунта бывшего президента Соединенных Штатов будет в силе вплоть до января 2023 году. Причем отмечается, что разблокировка в это время случится, только если не появится больше рисков общественной безопасности.

“Мы будем оценивать внешние факторы, включая случаи насилия, ограничения на мирные собрания и другие маркеры гражданских беспорядков. Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим переоценку до тех пор, пока этот риск не отступит”, — поделились в Facebook.