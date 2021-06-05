Наука и технологии
Сегодня в 07:00
Facebook рассказала, когда разблокирует аккаунт ТрампаНи в этом и ни в следующем году
Представители Facebook сообщили, когда Дональд Трамп сможет вновь пользоваться соцсетью. Как выяснилось, ни в этом, ни в следующем году он себе этого позволить не сможет.
Так, Facebook рассказала, что ограничение действия аккаунта бывшего президента Соединенных Штатов будет в силе вплоть до января 2023 году. Причем отмечается, что разблокировка в это время случится, только если не появится больше рисков общественной безопасности.
“Мы будем оценивать внешние факторы, включая случаи насилия, ограничения на мирные собрания и другие маркеры гражданских беспорядков. Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим переоценку до тех пор, пока этот риск не отступит”, — поделились в Facebook.