Facebook рассказала о причине масштабной утечки данных

”Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — говорится в заявлении”, – поделились в компании. Сообщается также, что дыра в безопасности, которая и привела к масштабной утечке 3 апреля, является старой проблемой, исправленной специалистами компании еще в 2019 году.

Напомним, что в результате утечки на хакерском форуме были размещены имена, локации, даты рождения, номера телефонов и прочие персональные данные о 533 млн пользователей. В их числе оказались и практически 10 млн россиян.