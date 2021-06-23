Facebook разработает поиск на основе снимков с камеры смартфона

Сообщается, что свежая разработка Facebook будет напоминать аналоги от Snapchat и Pinterest.

Вместе с анонсом визуального поиска для Instagram, Цукерберг также объявил о скором появлении Facebook Shops на Marketplace и WhatsApp. Уже сейчас Facebook занимается интеграцией товаров в чаты мессенджера, но совсем скоро компании смогут создавать полноценные витрины внутри приложения.