Facebook разработает поиск на основе снимков с камеры смартфона

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Facebook разработает поиск на основе снимков с камеры смартфонаЗвучит и выглядит как что-то очень интересное
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг провёл прямой эфир. В рамках него он поделился интересными подробностями о проектах компании, главной из которых оказалась информация о ведущейся работе над технологией визуального поиска для Instagram.
По мнению миллиардера, она позволить удвоить возможности для покупок на всей платформе, пишет Engadget. При этом сейчас компания находится на самых ранних стадиях создания инструментов, способных заниматься поиском на основе снимков с камеры смартфона.
Сообщается, что свежая разработка Facebook будет напоминать аналоги от Snapchat и Pinterest.
Вместе с анонсом визуального поиска для Instagram, Цукерберг также объявил о скором появлении Facebook Shops на Marketplace и WhatsApp. Уже сейчас Facebook занимается интеграцией товаров в чаты мессенджера, но совсем скоро компании смогут создавать полноценные витрины внутри приложения.