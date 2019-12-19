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Facebook разработал искусственный интеллект для решения сложнейших математических задач

Skynet стал еще чуточку ближе
Подразделение Facebook AI Research официально представило разработанный его исследователями искусственный интеллект, способный заниматься решением сложнейших математических задач. Для этого его сначала научили воспринимать формулы и краткую запись, а затем уже занялись обучением различным вычислениям на массиве из 100 млн уравнений.

Специалисты подразделения рассказали, что их нейросети получили самое широкое распространение в таких областях, как распознавание образов, лиц, объектов, игр в шахматы или го. Теперь же ученые решили поставить перед собой совершенно иную цель — научить искусственный интеллект решать задачи,связанные с символьной логикой, то есть той областью, где выводы делаются после вычислений внутри строгого символического языка.

Для этой задачи специалисты из Facebook AI Research написали алгоритм, способный сделать свою работу за считанные секунды. В итоге они смогли научить нейросеть делать необходимые выводы на основе сложных математических формул. Ученые склонны полагать, что их разработка — лишь первый шаг к новому будущему, в котором искусственный интеллект сможет выйти за рамки традиционных задач, с которыми он уже успешно справляется.