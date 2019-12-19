Facebook разработал искусственный интеллект для решения сложнейших математических задач

Специалисты подразделения рассказали, что их нейросети получили самое широкое распространение в таких областях, как распознавание образов, лиц, объектов, игр в шахматы или го. Теперь же ученые решили поставить перед собой совершенно иную цель — научить искусственный интеллект решать задачи,связанные с символьной логикой, то есть той областью, где выводы делаются после вычислений внутри строгого символического языка.

Для этой задачи специалисты из Facebook AI Research написали алгоритм, способный сделать свою работу за считанные секунды. В итоге они смогли научить нейросеть делать необходимые выводы на основе сложных математических формул. Ученые склонны полагать, что их разработка — лишь первый шаг к новому будущему, в котором искусственный интеллект сможет выйти за рамки традиционных задач, с которыми он уже успешно справляется.