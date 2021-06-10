Facebook разрешит сотрудникам не приходить в офис, если их работу реально выполнить из дома

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Facebook разрешит сотрудникам не приходить в офис, если их работу реально выполнить из домаКуку стоит поучиться у Цукерберга в вопросах нахождения компромиссов внутри компании
С началом пандемии крупнейшие IT-гиганты перевели своих разработчиков на удалённую работу. Постепенно часть этих компаний начинает возвращать их обратно. Но, как стало известно, Facebook решила пойти другим путём.
Главная соцсеть планеты разрешит своим сотрудникам не приходить в офис при условии, что их работу реально выполнять из дома. При этом, скорее всего, работники сегмента аппаратного обеспечения и установок в центрах обработки данных, будут вынуждены работать в прежнем, «допандемийном» режиме, сообщает CNBC.
Ещё одним нововведением Facebook станет возможность сотрудникам работать из-за границы. Так, американский персонал сможет переезжать в Канаду, а европейские — в Великобританию. При этом с января 2022 года число стран, доступных для перемещения, расширится до семи.