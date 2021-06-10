Facebook разрешит сотрудникам не приходить в офис, если их работу реально выполнить из дома

Главная соцсеть планеты разрешит своим сотрудникам не приходить в офис при условии, что их работу реально выполнять из дома. При этом, скорее всего, работники сегмента аппаратного обеспечения и установок в центрах обработки данных, будут вынуждены работать в прежнем, «допандемийном» режиме, сообщает CNBC.

Ещё одним нововведением Facebook станет возможность сотрудникам работать из-за границы. Так, американский персонал сможет переезжать в Канаду, а европейские — в Великобританию. При этом с января 2022 года число стран, доступных для перемещения, расширится до семи.