Facebook сделает «всё возможное», чтобы вернуться в Россию

Наука и технологии
Вчера в 23:56
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Facebook сделает «всё возможное», чтобы вернуться в РоссиюЗвучит, как заинтересованность в нашем рынке
Накануне стало известно о полной блокировке Facebook в России силами Роскомнадзора. Теперь же в сети появился комментарий от компании-владельца соцсети — Meta.
Выступить с мнением по поводу случившегося решил вице-президент Meta Ник Клегг. По словам топ-менеджера, Facebook будет делать всё, что в её силах, чтобы восстановить свою работу на территории России.
Напомним, что блокировка платформы была связана с ограничением доступа к российским СМИ со стороны самой Facebook. При этом чуть ранее Meta отказывалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.
Также чуть ранее в России стало известно о точно такой же блокировке Twitter. Силами всё того же Роскомнадзора.
Источник: Lenta.ru