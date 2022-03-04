Facebook сделает «всё возможное», чтобы вернуться в Россию

Выступить с мнением по поводу случившегося решил вице-президент Meta Ник Клегг. По словам топ-менеджера, Facebook будет делать всё, что в её силах, чтобы восстановить свою работу на территории России.

Напомним, что блокировка платформы была связана с ограничением доступа к российским СМИ со стороны самой Facebook. При этом чуть ранее Meta отказывалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.

Также чуть ранее в России стало известно о точно такой же блокировке Twitter. Силами всё того же Роскомнадзора.