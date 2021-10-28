Facebook сменит название впервые с момента основания компании

Таким образом корпорация прямо показывает, что она серьёзно настроена в вопросе создания собственной метавселенной, о которой её глава размышлял ранее.

Сообщается, что в состав Meta войдёт как сама соцсеть Facebook, так и её прочие проекты: Instagram, WhatsApp, Oculus.