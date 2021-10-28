Facebook сменит название впервые с момента основания компании

Наука и технологии
Вчера в 23:47
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Facebook сменит название впервые с момента основания компанииТеперь компания будет называться Meta
Накануне Facebook провела онлайн-мероприятие — Oculus Connect 2021. В рамках него было сделано много интересных анонсов, главным из которых однозначно стала новость о переименовании самой компании.
Теперь IT-гигант будет называться не Facebook, как прежде, а Meta. Об этом рассказал сам глава компании Марк Цукерберг.
Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta.
Марк Цукерберг
Таким образом корпорация прямо показывает, что она серьёзно настроена в вопросе создания собственной метавселенной, о которой её глава размышлял ранее.
Сообщается, что в состав Meta войдёт как сама соцсеть Facebook, так и её прочие проекты: Instagram, WhatsApp, Oculus.
Источник: Facebook