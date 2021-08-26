Facebook соберёт комиссию для цензурирования записей о выборах

Таким образом Facebook хочет отойти от дурной славы соцсети, которая предвзято оценивает политическую повестку в той или иной стране и вмешивается в текущие процессы. По словам двух источников из самой соцсети, Цукерберг не желает, чтобы его считали единственным человеком, принимающим решения, которые связаны с политическим контентом.

Комиссия будет давать рекомендации о проходящих выборах и помогать Facebook ориентироваться в проблемах политической рекламы и дезинформации. Как отметил профессор права Стэнфордского университета Натаниэль Персили, «Существует мнение, что Facebook участвует в выборах в других странах и влияет на них через свою платформу. Любые решения, которые принимает Facebook, имеют глобальные последствия».

Предположительно, комиссия будет состоять из политологов, экспертов от правовой отрасли и других учёных.