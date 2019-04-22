Facebook согласился сотрудничать с Роскомнадзором

Компания Facebook начала работать с Роскомнадзором над исполнением закона, требующим хранить на территории РФ персональные данные российских пользователей. Об этом рассказала журналистам руководитель Facebook по связям с государственными организациями в РФ Ульяна Зинина.

Зинина ответила на вопрос о том, планирует ли Facebook локализовать хранение персональных данных россиян в РФ: «Мы работаем с Роскомнадзором над тем, чтобы наш сервис оставался доступен также, как и в любой другой стране».

В апреле Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал крупнейшую в мире соцсеть Facebook на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Предоставлять информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны Facebook обязана по закону, вступившему в силу 1 сентября 2015 года. Ранее компания объясняла Роскомнадзору, что не сегментирует данные пользователей по географическому признаку.