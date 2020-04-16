Facebook создаст полную копию самой себя и заселит ее ботами

Судя по имеющимся данным, компания намерена воссоздать свой главный продукт максимально точно, несмотря на то, что это будет всего лишь симуляция. Более того — вполне вероятно, что Facebook создаст “теневую” версию соцсети на основе кода оригинальной версии. По по словам журналистов, главной целью проекта является поиск различных багов в работе соцсети, причем по мнению инженеров компании, разработка сайта, заселенного ботами — это лучший вариант из доступных на данный момент.

Так, например, разработчики компании намерены проверить таким образом, насколько легко будет ботам-мошенникам получить доступ к личным данным ботов-пользователей. В дальнейшем они хотят проверять, как свежие обновления могут повлиять на доступность той или иной схемы обмана.