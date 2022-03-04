Facebook, Twitter и Google Play перестали работать у части россиян

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Facebook, Twitter и Google Play перестали работать у части россиянНо, вроде как, это не блокировка Роскомнадзора
Накануне многие пользователи из России столкнулись с проблемами при использовании ряда сервисов: начиная от СМИ в лице Deutsche Welle и сайта Русской службы Би-би-си, заканчивая такими соцсетями как Facebook и Twitter.
Все перечисленные выше площадки некоторое время были недоступны для россиян. Вместе с ними не было доступа к магазинам приложений App Store и Google Play. Отметим, что при этом все они не были замечены реестре досудебных блокировок Роскомнадзора. Само ведомство также никак не прокомментировало произошедшее.
Напомним, что ранее представители Роскомнадзора заявили, что на сегодняшний день они не планируют блокировать YouTube на территории России. При этом важно понимать, что речь именно о сегодняшнем дне.
Источник: Kanobu