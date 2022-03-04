Facebook, Twitter и Google Play перестали работать у части россиян

Все перечисленные выше площадки некоторое время были недоступны для россиян. Вместе с ними не было доступа к магазинам приложений App Store и Google Play. Отметим, что при этом все они не были замечены реестре досудебных блокировок Роскомнадзора. Само ведомство также никак не прокомментировало произошедшее.

Напомним, что ранее представители Роскомнадзора заявили, что на сегодняшний день они не планируют блокировать YouTube на территории России. При этом важно понимать, что речь именно о сегодняшнем дне.