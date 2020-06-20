Facebook удалила пост Трампа из-за нарушения авторских прав

Речь о видеоролике со сценой с темнокожим и белыми детьми. Так, представители компании Jikin Media сообщили, что данный ролик является собственностью одного из их партнеров. Причем Трамп, по словам компании, не получал разрешение на его эксплуатацию, в связи с чем они и подали запрос на его удаление. В самой социальной сети, в свою очередь, отметили, что отреагировали на жалобу в соответствии с законом об авторском праве.

Известно, что до того, как пост с видеозаписью был удален, ролик набрал четыре млн просмотров в Facebook, а также более 20 млн в социальной сети Twitter.