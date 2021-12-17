Facebook удалила страницы компаний, следивших за 50 тысячами пользователей

Об этом стало известно со слов представителей материнской компании социальной сети — Meta.

“Эти компании избирали своей целью людей в 100 странах от имени своих клиентов. Данные провайдеры базируются в Китае, Израиле, Индии и Северной Македонии”, — огласили подробности этой ситуации в Meta.

Что интересно, порядка 50 тысяч пользователей, за которыми и могла вестись слежка, были проинформированы компанией об этом.

В Meta сообщили, что в основном в последнее время общественное внимание было приковано к израильской фирме NSO. Она, как выяснилось, следила ради денег за пользователями социальных сетей. Однако в компании обратили внимание на то, что NSO — это лишь часть большой “индустрии кибернаемников".