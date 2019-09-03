Facebook вслед за другими соцсетями переделает систему "Лайков"

Об этом рассказала специалист по обратному инжинирингу Джейн Вонг, заметившая некоторые изменения в исходном коде приложения Facebook для Android. Так, функция “Скрыть лайки” в Facebook работает аналогично такой же функции в Instagram. Если ее включить, то только автор поста сможет видеть общее количество лайков, собранных под постом, в то время как другие пользователи будут довольствоваться лишь именами общих друзей, которым данный пост понравился.

По словам Вонг, счетчик “Лайков” в комментариях до сих пор виден лишь потому, что функция все еще находится в разработке. К слову, в Facebook уже официально подтвердили, что рассматривают возможность скрытия количества лайков, но не поделились информацией о том, когда эта функция станет доступна всем пользователям соцсети.