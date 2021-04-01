Facebook ввела запрет на публикацию постов с выступлениями Трампа

Так, Лара Трамп, которая является невесткой бывшего президента США, разместила на своей странице письмо, которое подтверждает информацию о запрете на публикацию контента с Трампом.

”В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов”, — сообщается в опубликованном Ларой Трамп письме. Сама журналистка отметила, что таким образом общество приближается к действительности произведения “1984” Оруэлла.

Нескольким ранее руководство соцсети заблокировало интервью с Трампом, которое Лара Трамп разместила в Facebook.