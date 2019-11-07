Facebook вынудит пользователей сканировать лицо

Так, специалист по программной инженерии Джейн Маньчунь Вонг продемонстрировала интерфейс новой функции распознавания лица соцсети. Правда до сих пор еще не до конца ясно, когда нововведение будет внедрено в Facebook, а также то, на каких именно условиях все это будет работать. По словам самой соцсети, данная мера необходима и будет использоваться лишь для того, чтобы убедиться, что за конкретной учетной записью стоит живой человек.