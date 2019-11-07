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Facebook вынудит пользователей сканировать лицо

Но обещает не использовать полученные данные в каких-либо, кроме идентификации, целях
В сети появилась информация о том, что крупнейшая в мире социальная сеть Facebook намерена заставить всех своих пользователей проходить проверку, которая будет заключаться в сканирования лица при входе в аккаунт.

Так, специалист по программной инженерии Джейн Маньчунь Вонг продемонстрировала интерфейс новой функции распознавания лица соцсети. Правда до сих пор еще не до конца ясно, когда нововведение будет внедрено в Facebook, а также то, на каких именно условиях все это будет работать. По словам самой соцсети, данная мера необходима и будет использоваться лишь для того, чтобы убедиться, что за конкретной учетной записью стоит живой человек.

Представители компании отдельно отметили, что собранные данные о лицах пользователей никак использоваться не будут, а срок их хранения составит не более 30 дней, после чего Facebook избавится от подобной информации. Также соцсеть рассказала, что при работе новой функции никакие технологии распознавания лица использоваться не будут.