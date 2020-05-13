Facebook выплатит своим модераторам по тысяче и более долларов за нанесенную на работе психологическую травму

Так, абсолютно каждый модератор будет “награжден” как минимум 1 тыс долларов, но при этом, в случае диагностирования у него посттравматического стресса или связанного с ним состояния, ему будет полагаться дополнительная выплата. По подсчетам экспертов, около 5,5 тыс работников Facebook получат право получить дополнительные средства помимо тысячи долларов, размер которых будет зависеть от степени нанесенного вреда.

Что интересно, в результате возникшего вокруг работы модераторов скандала, Facebook приняла решение инструменты модерации контента. Так, работники компании получат возможность отключать звук и менять цвет изображений на черно-белый. Все эти функции должны появиться у 80% модераторов уже к концу текущего года. В следующем году они появятся у 100% модераторов.