Facebook выслеживает оскорбляющих Цукерберга пользователей

Служба безопасности Facebook ведёт список пользователей, которые угрожали компании в социальной сети, а также многочисленным действующим и бывшим сотрудникам. Об этом рассказал телеканал CNBC со ссылкой на более десятка бывших сотрудников Facebook, занимавшихся вопросами безопасности.

Служба информационной безопасности Facebook способна отследить таких пользователей, за которыми «стоит присматривать», куда бы они не направились.Для этого используются данные о местонахождении, предоставляемые приложениями и сайтами Facebook.

Угрозы в адрес компании и сотрудников проверяются и пользователи добавляются в список «ориентировок», если угрозы посчитают достоверными. В список можно попасть если несколько раз появиться на территории штаб-квартиры или написать электронное письмо с реальными угрозами. Но также в него регулярно заносят пользователей, которые оскорбляют главу соцсети Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) в своих публикациях. Чётких критериев «достоверности угрозы» у службы безопасности нет.