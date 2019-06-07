Facebook, WhatsApp и Instagram уйдут со смартфонов Huawei

Компания Facebook больше не позволит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

То есть, смартфоны Huawei будут выпускаться без уже установленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram. Тем не менее, сами пользователи смартфонов Huawei смогут пользоваться приложениями и получать обновления.

16 мая 2019 года минторговли США внесло Huawei в чёрный список. В результате, компания больше не может покупать оборудование и программное обеспечение у американских компаний. Среди таких компаний оказались Google с операционной системой Android, Intel, Qualcomm и многие другие важные для Huawei поставщики. Тем не менее, Huawei не унывает и собирается продолжить борьбу за место под солнцем.