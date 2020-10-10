Наука и технологии
Сегодня 11:00
Facebook заблокировала рекламу лука за излишнюю сексуальность
Виной всему автоматизированные технологии
Телекомпания CBS поделилась информацией о том, что социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука за излишнюю сексуальность. Как сообщается, в компании сочли фотографии луковиц сорта “валла-валла”, которые использовались в рекламе фермерского хозяйства в канадском Сент-Джонсе, чересчур сексуальными.
Именно эта причина была указана в уведомлении о блокировке рекламы, отметил менеджер компании Джексон МакЛин. В Facebook, в свою очередь, отметили, что компания эксплуатирует автоматизированные алгоритмы с целью обнаружения сексуального контента. Вероятно, в этот раз система сработала некорректно.
Мы используем автоматизированные технологии, чтобы скрыть обнаженные изображения из наших приложений. Но иногда они не могут отличить луковицу «валла-валла» от… ну, вы понимаете.
После того, как фермеры отреагировали на эту ошибку, социальная сеть вернула рекламу. Интересно, что сам инцидент повлек за собой популярность хозяйства, поскольку за последние несколько дней им удалось распродать больше лука, чем в течение последних пяти лет.