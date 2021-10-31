Facebook запланировал заманить в соцсети детей от 6 лет

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Facebook запланировал заманить в соцсети детей от 6 летИнтересно, как на это отреагирует большинство родителей
Очень долго время Facebook игнорировала аудиторию младше 13 лет. Связано это со строгостью американских законов, из-за которых компании проще было не взаимодействовать с детьми, чем отвечать в дальнейшем перед судом по той или иной причине.
Теперь же стало известно об активной работе, которая ведётся в стенах IT-гиганта. В рамках неё специалисты Facebook занимаются расширением потребительской базы соцсети на детей от 6 лет. Делается это, по словам экспертов, с целью её сильнее увеличить прибыль.
Что интересно, новая для компании группа будет разделена на пять поменьше. В дальнейшем собранные данные планируется использовать для определения потребностей молодых пользователей.
Напомним, что совсем недавно стало известно, что владеющая WhatsApp, Instagram и Oculus головная компания Facebook будет переименована в Meta.
Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-10146589/Leaked-Facebook-Papers-reveal-social-media-giant-targeted-children-young-6-years-old.html