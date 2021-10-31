Facebook запланировал заманить в соцсети детей от 6 лет

Теперь же стало известно об активной работе, которая ведётся в стенах IT-гиганта. В рамках неё специалисты Facebook занимаются расширением потребительской базы соцсети на детей от 6 лет. Делается это, по словам экспертов, с целью её сильнее увеличить прибыль.

Что интересно, новая для компании группа будет разделена на пять поменьше. В дальнейшем собранные данные планируется использовать для определения потребностей молодых пользователей.

Напомним, что совсем недавно стало известно, что владеющая WhatsApp, Instagram и Oculus головная компания Facebook будет переименована в Meta.

Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-10146589/Leaked-Facebook-Papers-reveal-social-media-giant-targeted-children-young-6-years-old.html