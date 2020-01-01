Facebook заплатит 1,6 млн долларов за утечки персональных данных

Представители Минюста Бразилии отметили, что Facebook позволила себе эксплуатацию персональной информации более 440 тысяч пользователей в спорных целях. Также они сообщили, что компания не обеспечила должных мер безопасности при работе с пользовательской информацией, а также пренебрегла оснащением пользователей информацией о последствиях выбора конфиденциальности профиля по умолчанию.

Отмечается, что у представителей компании есть порядка десяти дней на обжалование данного решения. В противном случае Facebook выплатит властям Бразилии штраф в течение 30 дней.