Наука и технологии
Сегодня 13:57
Facebook заплатит 1,6 млн долларов за утечки персональных данных
Компанию оштрафовали власти Бразилии
Стало известно, что бразильские власти решили привлечь к ответственности компанию Facebook и ее бразильское подразделение за слив персональной информации пользователей. Так, согласно официальному сообщению бразильского Министерства юстиции и общественной безопасности, на американскую компанию был наложен штраф в размере 1,6 млн долларов.
Представители Минюста Бразилии отметили, что Facebook позволила себе эксплуатацию персональной информации более 440 тысяч пользователей в спорных целях. Также они сообщили, что компания не обеспечила должных мер безопасности при работе с пользовательской информацией, а также пренебрегла оснащением пользователей информацией о последствиях выбора конфиденциальности профиля по умолчанию.
Отмечается, что у представителей компании есть порядка десяти дней на обжалование данного решения. В противном случае Facebook выплатит властям Бразилии штраф в течение 30 дней.