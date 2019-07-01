Facebook заплатит меньше 50 долларов за нарушение закона в России

Решение о штрафе компании Facebook за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ вступило в законную силу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

Сухинина отметила: «Постановление о штрафе в отношении компании Facebook вступило в законную силу 25 июня 2019 года, у компании есть 60 дней на добровольную уплату штрафа». В середине мая Таганский суд признал законным аналогичный штраф в отношении компании Twitter за отказ предоставить данные.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал крупнейшую в мире соцсеть Facebook на 3 тысячи рублей а апреле 2019 года. Сумма штрафа равна примерно 0,000212088927473% от чистой годовой прибыли компании.

Предоставлять такую информацию Facebook обязана по закону, вступившему в силу 1 сентября 2015 года. Согласно ему, любая компания, которая работает с российскими пользователями, должна записывать и хранить их персональные данные с использованием баз данных, находящихся на территории России.