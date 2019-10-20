Facebook защитит детей от извращенцев

По мнению экспертов, сквозное шифрование может помочь педофилам и прочим извращенцам, подговаривающим детей на самоубийства и прочие необдуманные действия, без проблем замести следы после достижения своих целей. Так как Facebook приняла решение помочь правоохранительным органам в борьбе с подобными индивидами, компания сейчас занимается разработкой особых мер, призванных защитить несовершеннолетних от негативного воздействия незнакомцев в сети.

”Когда вы находите контент, проблема заключается в том, что вред уже нанесен. В конечном итоге, вы делаете вывод, что следует не допускать появление и передачу данного контента. Мы работаем над решением, как можно оборвать подобные связи”, — рассказала руководитель департамента безопасности Facebook Антигона Дэвис.