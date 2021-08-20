Facebook заявил о планах создать свой криптовалютный кошелёк

По словам Маркуса, Facebook вполне справится с тем, чтобы создать свой цифровой кошелёк — в этом году компания провела платежей на 100 млрд долларов. В Facebook намерены создать свой кошелёк, которой будет называться Novi, и объединить его со стейблкоином Libra, — как раз это и стало предметом интереса регулирующих органов. По словам представителя Facebook, Novi позволит проводить быстрые и бесплатные платежи по всему миру.

Когда всё-таки у соцсети появится такая возможность, и как именно Facebook намерен монетизировать Novi, Маркус не уточнил.