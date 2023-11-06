Фальшивые новости и высмеивание мертвых: что не так с ИИ-новостями Microsoft

Недавний отчет CNN выявил серьезные промахи в работе алгоритмов: от неверных заголовков, утверждающих, что президент США Джо Байден уснул во время минуты молчания по жертвам пожаров на Мауи (что оказалось неправдой), до некорректных некрологов, оскорбляющих память ушедших.

Использование ИИ в журналистике — это не новость, и многие издания, включая BBC и The Associated Press, уже давно проводят эксперименты с автоматизацией контента.

Однако, как показывает практика MSN, автоматизированные системы могут генерировать контент с ненужно тревожащим языком и явными ложными утверждениями, что поднимает вопросы об ответственности за такие ошибки.

Стоит отметить, что в случае с ИИ нет ни неосторожных журналистов, ни редакторов, которые могли бы взять на себя ответственность за допущенные промахи.