Фантастика обретает форму: Китай разрабатывает способное нарушать работу мозга нейрооружие

Предполагается, что такое оружие предназначено для воздействия и нарушения мозговой деятельности у западных политических лидеров и, конечно, президента США Джо Байдена. Либо даже у всего населения. По мнению авторов отчёта, составленного на основании открытых источников, такое оружие — не фантастика и не теория.

Журналисты считают, что Китай разрабатывает такое оружие, стремясь завоевать роль единственной в мире сверхдержавы. Задача оружия, в том числе контроль над разумом «целей».