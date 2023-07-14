Фантастика обретает форму: Китай разрабатывает способное нарушать работу мозга нейрооружие

00:32, 14 июля 2023
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Фантастика обретает форму: Китай разрабатывает способное нарушать работу мозга нейрооружиеЯкобы для воздействия на мировых лидеров
Американское издание The Washington Times опубликовало отчёт под названием «Перечисление, нацеливание и свёртывание программы нейроударов Коммунистической партии Китая». Речь идёт о разработке специалистами китайской армии специального «нейроударного» оружия.
Предполагается, что такое оружие предназначено для воздействия и нарушения мозговой деятельности у западных политических лидеров и, конечно, президента США Джо Байдена. Либо даже у всего населения. По мнению авторов отчёта, составленного на основании открытых источников, такое оружие — не фантастика и не теория.
Журналисты считают, что Китай разрабатывает такое оружие, стремясь завоевать роль единственной в мире сверхдержавы. Задача оружия, в том числе контроль над разумом «целей».