Фантасты не врали: Tesla показала, как два робота-гуманоида Optimus собирают третьего

Tesla продемонстрировала видео, как котором показано, как два робота собирают третьего: один гуманоид берёт со стола механическую руку и относит деталь к стенду, где второй робот собирает третьего. Первый робот передаёт руку второму, после чего тот прикручивает её к туловищу третьего робота с помощью шуруповёрта.

После этого андроиды отходят к стене и снимают покрывало с висящей на ней рамки. В эту рамку помещена фотография с роботами, изображающими «счастливую семью». Затем на видео появляется Маск, который комментирует сборку.

Он обозначил развитие отрасли как умеренно быстрое, но отметил, что роботы, которые не могут обучаться, бесполезны. В связи с этим Маск подчеркнул необходимость развития технологий искусственного интеллекта в контексте создания человекоподобных роботов.