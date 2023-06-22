«Фарца под заказ»: Технику стоимостью выше 100 тыс. рублей будут поставлять в Россию по индивидуальному заказу

Российские магазины начали заказывать дорогую элитную бытовую технику от известных брендов, которая может стоить более 100 000 рублей. Группа «М.Видео, — Эльдорадо» и Inventive Retail уже начали такую практику. В их списке брендов есть Bora, Smeg, Miele, Kuppersbusch, KitchenAid, а также LG, Samsung и другие. Inventive Retail также запустила платформу Brandly, где можно заказать продукцию таких марок, как Milele, Dyson и Bang&Olufsen, и других. Поставки товаров магазинам занимают от одной до четырёх недель.

Решение Казахстана о ужесточении контроля над поставками в Россию может привести к повышению цен на импортную бытовую технику на 10-12%, сообщали СМИ. Увеличение контроля на таможне уже привело к удорожанию поставок через Казахстан, хотя возможность транзита товаров через эту страну пока ещё существует. В связи с этим поставщики начали искать альтернативные пути, включая Китай, Киргизию и ОАЭ.

С 1 апреля в Казахстане введена система учёта ввозимой и вывозимой продукции, которая позволяет контролировать товары, проходящие через страну, до достижения конечного пункта назначения. Это мера принимается для демонстрации соблюдения западных санкций в отношении России и борьбы с параллельным импортом, сообщали СМИ.

Ранее сообщалось, что уход иностранных брендов привёл к сокращению продаж электроники и бытовой техники на 15,4% (в 2022 году общий объем продаж составил 2,2 трлн рублей).