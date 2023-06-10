ФАС начнёт проверять компании, в которых произошла утечка данных

18:43, 10 июня 2023
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ФАС начнёт проверять компании, в которых произошла утечка данныхДля этого могут изменить специальное постановление о запрете проверок
ФАС и Минцифры готовят поправки к постановлению об аккредитации IT-компаний, согласно которому организации нельзя проверять до 2024 года включительно. Эти правила хотят пересмотреть в отношении компаний, допустивших утечки персональных данных клиентов или пользователей.
Если компания нарушит антимонопольные законы или по части утечек персональных данных, её могут внепланово проверить. Но прежде мораторий необходимо снять.
«Вопрос о снятии моратория на проведение определённых проверок IT-компаний требует дополнительного обоснования и обсуждения», — сообщили в Минцифры.