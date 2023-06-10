ФАС начнёт проверять компании, в которых произошла утечка данных

Если компания нарушит антимонопольные законы или по части утечек персональных данных, её могут внепланово проверить. Но прежде мораторий необходимо снять.

«Вопрос о снятии моратория на проведение определённых проверок IT-компаний требует дополнительного обоснования и обсуждения», — сообщили в Минцифры.