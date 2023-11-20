ФАС накажет Яндекс за обман в рекламе подписки Яндекс.Плюс

Суть претензий касается рекламы подписки Яндекс.Плюс. В рекламных материалах указывалась скидка в 44% на услуги подписки, однако, как выяснилось, эта информация не соответствовала действительности.

По данным ФАС, потребители, пытаясь приобрести подписку по заявленной сниженной цене, сталкивались с отказом.

Таким образом, реклама вводила в заблуждение относительно реальной стоимости услуги. Это не первый случай, когда Яндекс привлекает внимание ФАС. Ранее летом компания уже была замечена в рекламе биологически активных добавок без соответствующих предупреждений.

Отметим, что ранее в ноябре ФАС также завела дело против Альфа-банка за нарушения в рекламе кредитной карты, где сноски были признаны нечитаемыми.