ФАС объяснила, почему обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей

По словам главы регулятора, такую сумму ведомство обязало перечислить оператора в госбюджет, поскольку в апреле и мае МТС увеличил стоимость услуг в среднем на 8%, и это коснулось 30 млн абонентов. Однако регулятор признал повышение тарифов экономически необоснованным: МТС мог не поднимать цены, так как рост расходов оператора компенсируется достаточно высокой прибылью.

«[Тариф] признан экономически не обоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей», — пояснил Шаскольский.