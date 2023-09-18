ФАС обяжет операторов сотовой связи сделать раздачу интернета бесплатной

ФАС обяжет операторов сотовой связи сделать раздачу интернета бесплатнойОператоры ответили, что не получали запросов ФАС
Антимонопольная служба России обяжет операторов сотовой связи вернуть возможность бесплатно раздавать интернет со смартфона
МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 должны отменить плату за передачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца, по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС подвергла сомнению действительные причины за этой платой и пригрозила операторам последствиями, если они не соблюдут указания.
ФАС начала расследование в августе, отправив запросы к операторам с целью понять, почему они взимают эту плату. Однако, по мнению ФАС, компании не предоставили убедительных аргументов в свою защиту.
ФАС считает, что такое поведение сотовых операторов нарушает антимонопольное законодательство, и требует от них отмены платы за передачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца.
На данный момент, стоимость этой услуги у «большой четвёрки» составляет около 100 рублей в месяц. Операторы «Билайн», МТС и «МегаФон», заявили, что они не получали предупреждений от ФАС и будут изучать её позицию.
Следует отметить, что в прошлом году ФАС уже отменила попытку «большой четвёрки» повысить тарифы. Тогда суд не поддержал жалобы «МегаФона» и МТС на наложенные штрафы от ФАС.