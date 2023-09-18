ФАС обяжет операторов сотовой связи сделать раздачу интернета бесплатной

МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 должны отменить плату за передачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца, по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС подвергла сомнению действительные причины за этой платой и пригрозила операторам последствиями, если они не соблюдут указания.

ФАС начала расследование в августе, отправив запросы к операторам с целью понять, почему они взимают эту плату. Однако, по мнению ФАС, компании не предоставили убедительных аргументов в свою защиту.

ФАС считает, что такое поведение сотовых операторов нарушает антимонопольное законодательство, и требует от них отмены платы за передачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца.

На данный момент, стоимость этой услуги у «большой четвёрки» составляет около 100 рублей в месяц. Операторы «Билайн», МТС и «МегаФон», заявили, что они не получали предупреждений от ФАС и будут изучать её позицию.

Следует отметить, что в прошлом году ФАС уже отменила попытку «большой четвёрки» повысить тарифы. Тогда суд не поддержал жалобы «МегаФона» и МТС на наложенные штрафы от ФАС.