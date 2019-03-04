ФАС оштрафовала Сбербанк за SMS-рекламу кредита

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Сбербанк России» за SMS-рекламу кредита без согласия абонента. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского УФАС России.

Сбербанк привлекли к административной ответственности в размере 105 тысяч рублей. Ведомство получило жалобу от россиянина о том, что на его телефонный номер поступило SMS-сообщение следующего содержания:

«Михаил Евгеньевич, для Вас – кредит от Сбербанка на персональных условиях. Например, при сумме кредита 213 000р. под 15.9% годовых на 60 мес., платеж составит 5 169 р./мес. Подайте заявку в отделении – пароль 1O007E759DF. ПАО Сбербанк».

В ходе рассмотрения дела установлено, что в базе данных банка значится, что телефонный номер принадлежит как заявителю, так и другому лицу. Документов, подтверждающих, что на момент SMS-рассылки заявитель являлся клиентом банком, не представлено.

Сбербанк также не представил антимонопольному органу доказательств получения предварительного согласия абонента на получение данной рекламной информации.«Закон о рекламе» запрещает распространять подобную рекламу без получения предварительного согласия абонента.