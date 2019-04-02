ФАС предлагает обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба России предлагает обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах. Об том рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, в ходе выступления на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Помимо прочего, это даст возможность работодателям свободно выбирать банк для «зарплатных проектов», поскольку распространённость банкоматной сети является одним из решающих факторов в этом вопросе.

Андрей Кашеваров заявил: «Потребитель не должен задумываться о комиссии между двумя конкретными банками, стоя у банкомата и снимая наличные». Он также коснулся вопроса «зарплатного рабства» и напомнил, что по плану по развитию конкуренции предполагается усиление административной ответственности за ограничение работников в праве выбора кредитной организации.

«Деньги должны идти за гражданином, и он вправе выбирать, в какой банк ему их переводить. И никто не может чинить гражданам препятствий в реализации этого права», – подчеркнул спикер.