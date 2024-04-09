ФАС предупредила Wildberries из-за признаков нарушения антимонопольных законов

ФАС обнаружила слишком частые изменения тарифов на логистические услуги и хранение товаров. Как сообщило ведомство, тарифы на эти услуги для продавцов «подвержены практически ежедневному изменению».

Кроме того, в Wildberries не определены условия начисления штрафов на продавцов за взлом их личных кабинетов третьей стороной. По мнению ФАС, такие штрафные санкции часто носят «несоразмерный характер», и это может влиять на положение продавцов и их деятельность.

И если интернет-магазин не выполнит выданное предписание, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов Вайлдберриз», – отмечено в сообщении ФАС.