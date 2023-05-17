ФАС призвала государство ввозить в Россию практически все товары по параллельному импорту

ФАС призвала государство ввозить в Россию практически все товары по параллельному импортуКроме тех, аналоги которых производятся в России
Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства сообщил, что призывает государство распространить механизм параллельного импорта на все категории товаров. Ранее в этот перечень входило 50 товарных категорий и 200 торговых марок.
По словам главы ФАС, в параллельный импорт могут быть включены лишь товары, которые были легально приобретены у зарубежных производителей, безопасность и качество которых можно проверить и подтвердить.
При этом Шаскольский заявил, что исключение нужно сделать только для зарубежных товаров, аналоги которых производятся в России.
Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок.