ФАС призвала государство ввозить в Россию практически все товары по параллельному импорту

По словам главы ФАС, в параллельный импорт могут быть включены лишь товары, которые были легально приобретены у зарубежных производителей, безопасность и качество которых можно проверить и подтвердить.

При этом Шаскольский заявил, что исключение нужно сделать только для зарубежных товаров, аналоги которых производятся в России.