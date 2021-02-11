ФАС во второй раз накажет Tele2 за повышение тарифов

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, с 1 января 2021 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи. Проведённые подсчёты показали, что изменения коснулись более 12 млн абонентов. И, по мнению ФАС, это повышение было совершено «в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования». Также антимонопольная служба заявила, что нововведения Tele2 ущемляют интересы потребителей.

Напомним, что ранее ФАС уже предъявляла претензии к оператору. В мае 2020 года ведомство признало экономически необоснованным повышение и предписало компании вернуть цены на уровень, соответствующий тому, что был до совершения правонарушения.