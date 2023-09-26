ФАС всё-таки завела дело на «МегаФон» из-за повышения тарифов

Ранее ведомство выносило оператору предписание из-за «необоснованного повышения тарифов». Теперь же возбуждено дело по поводу нарушения антимонопольного законодательства — повышения тарифов на 10,24% для более чем 8,2 млн абонентов.

Позиция ФАС такова, что «МегаФон» необоснованно повысил тарифы, не предоставив ведомству необходимые доказательства. К таким выводам ФАС пришла, в том числе потому, что финансовая отчётность оператора говорит о снижении расходов и росте чистой прибыли.

В свою очередь, оператор считает, что повышение тарифов обосновано, поскольку тарифы архивные, а предыдущая «их стоимость не отвечает текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры связи и потому мы скорректировали её».