ФАС заинтересовалась деталями работы Wildberries, Aвито и других IT-компаний

Несмотря на подписание компаниями меморандума о присоединении к принципам, запрещающим недобросовестные практики, от клиентов и партнёров поступают жалобы.

К Wildberries у ФАС есть вопросы по части начисления штрафов продавцам за неправильно указанные габариты товаров и отсутствие кодов маркировки, взимание платы за возврат товаров по несоответствию, а также ограничения на размещение товаров, разрешённых для оборота.

В отношении Циана речь идёт об ограничении обмена контактными данными между покупателями и продавцами.

Пользователи Авито жалуются на изменение тарифов на услуги при размещении объявлений. Эти нововведения могли привести к росту стоимости.

На Яндекс.Такси в основном жалуются водители из-за завышенной комиссии, а пассажиры — на неясное ценообразование.

Заседание Совета назначено на 21 апреля.