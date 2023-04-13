ФАС заинтересовалась деталями работы Wildberries, Aвито и других IT-компаний

ФАС заинтересовалась деталями работы Wildberries, Aвито и других IT-компанийИ проверит на предмет недобросовестных практик
Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в области IT рассмотрит практики Wildberries, Авито, Циан и Яндекс.Такси на предмет соответствия принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Дело касается отношений этих компаний со своими партнёрами и контрагентами.
Фото: Fas.gov.ru
Несмотря на подписание компаниями меморандума о присоединении к принципам, запрещающим недобросовестные практики, от клиентов и партнёров поступают жалобы.
К Wildberries у ФАС есть вопросы по части начисления штрафов продавцам за неправильно указанные габариты товаров и отсутствие кодов маркировки, взимание платы за возврат товаров по несоответствию, а также ограничения на размещение товаров, разрешённых для оборота.
В отношении Циана речь идёт об ограничении обмена контактными данными между покупателями и продавцами.
Пользователи Авито жалуются на изменение тарифов на услуги при размещении объявлений. Эти нововведения могли привести к росту стоимости.
На Яндекс.Такси в основном жалуются водители из-за завышенной комиссии, а пассажиры — на неясное ценообразование.
Заседание Совета назначено на 21 апреля.