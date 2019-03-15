ФАС заинтересовалась резким ростом цен у провайдеров в Крыму

Крымские интернет-провайдеры привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Пользователи пожаловались в ФАС на резкий рост цен на интернет в Крыму. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

ФАС потребовала у провайдеров домашнего интернета в Крыму и Севастополе предоставить до 25 марта информацию о повышении тарифов с начала года. По данным консалтинговой компании ОрдерКом, запросы от ведомства поступили десяти операторам регион после жалоб абонентов на рост цен с начала года в полтора раза, а иногда и больше.

Например, Крым-Онлайн повысил с 1 марта тариф до 750 рублей, тогда как ранее он же стоит 450 рублей. Так утверждается в жалобе жителей Симферопольского района на сайте главы главы Крыма Сергея Аксенова. По данным источника «Коммерсанта» на рынке связи Крыма, цены, действительно, выросли, но только на 25%. Источник связывает подорожание с с увеличением тарифов магистральных операторов, работающих на полуострове.

Эксперты связывают рост цен с повышением ставки НДС и необходимостью исполнять «закон Яровой», в рамках которого операторы обязаны хранить массу контента, которым обмениваются пользователи.