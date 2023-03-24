ФАС заставила Wildberries создать свой «внутренний суд» для споров с продавцами

ФАС заставила Wildberries создать свой «внутренний суд» для споров с продавцамиИ доработать оферту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров с продавцами и другими партнёрами, если диалог заходит в тупик и не помогает стандартная система обратной связи.
Фото: Arka.am
После споров из-за начисления штрафов за бракованный товар, которые взимали с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и возникших на этом фоне споров, Wildberries всё-таки смогла договориться с владельцами таких точек и уладила все проблемные моменты.
Теперь ФАС потребовала, чтобы интернет-магазин создал арбитраж для решения споров, чем-то похожий на «внутренний суд», необходимый для решения любых споров. Ведомство готово предоставлять свою позицию при рассмотрении наиболее спорных моментов.
Также от Wildberries требуется доработать оферту таким образом, чтобы все пункты документа были предельно ясными. Представители онлайн-магазина должны устранить все недочёты и исключить любые двойственные толкования.
По мнению службы, арбитраж необходим в ситуациях, когда вопрос не удаётся решить при помощи системы обратной связи. Антимонопольное ведомство выразило готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию.