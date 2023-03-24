ФАС заставила Wildberries создать свой «внутренний суд» для споров с продавцами

После споров из-за начисления штрафов за бракованный товар, которые взимали с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и возникших на этом фоне споров, Wildberries всё-таки смогла договориться с владельцами таких точек и уладила все проблемные моменты.

Теперь ФАС потребовала, чтобы интернет-магазин создал арбитраж для решения споров, чем-то похожий на «внутренний суд», необходимый для решения любых споров. Ведомство готово предоставлять свою позицию при рассмотрении наиболее спорных моментов.

Также от Wildberries требуется доработать оферту таким образом, чтобы все пункты документа были предельно ясными. Представители онлайн-магазина должны устранить все недочёты и исключить любые двойственные толкования.