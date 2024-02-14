ФАС завела дело на Яндекс за рекламу сервиса по написанию рефератов

Опубликовано 14 февраля 2024, 15:49
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ФАС завела дело на Яндекс за рекламу сервиса по написанию рефератовКомпании грозит штраф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении Яндекса в связи с публикацией запрещённой рекламы.
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Некий гражданин обратился в ведомство с требованием проверить Яндекс из-за рекламы в поисковой системе сервиса «Work 5», оказывающего услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных проектов.
ФАС возбудила дело в связи с возможными нарушениями закона о рекламе; и если таковые будут обнаружены в ходе проверки, — и Яндекс, и «Work 5» ждёт административное взыскание.