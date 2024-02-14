Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2024, 15:49
1 мин.

ФАС завела дело на Яндекс за рекламу сервиса по написанию рефератов

Компании грозит штраф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении Яндекса в связи с публикацией запрещённой рекламы.
ФАС завела дело на Яндекс за рекламу сервиса по написанию рефератов

© Ferra.ru

Некий гражданин обратился в ведомство с требованием проверить Яндекс из-за рекламы в поисковой системе сервиса «Work 5», оказывающего услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных проектов.

ФАС возбудила дело в связи с возможными нарушениями закона о рекламе; и если таковые будут обнаружены в ходе проверки, — и Яндекс, и «Work 5» ждёт административное взыскание.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Яндекс
,
#штраф
,
#ФАС
,
#закон