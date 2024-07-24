ФАС завела дело в отношении Яндекс Еды и Альфа-Банка

Как сообщается в Telegram-канале ФАС, в рекламе сказано, что размер кешбэка составляет 50% при оплате заказа в Яндекс Еде любой картой Альфа-Банка. А тот момент, что максимальная сумма кешбэка — 500 рублей, сообщается «недоступным для восприятия способом».

Согласно позиции ведомства, такая реклама может вводить в заблуждение. И если в результате расследования ФАС найдёт нарушение закона, компаниям будет назначен штраф.