ФАС завела третье дело в отношении Альфа-Банка из-за закона о рекламе

В ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении кэшбэка 100% за первую покупку. При этом существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кэшбека, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.



