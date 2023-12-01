ФАС завела третье дело в отношении Альфа-Банка из-за закона о рекламе

ФАС завела третье дело в отношении Альфа-Банка из-за закона о рекламеПричина каждый раз одна и та же
В ноябре ФАС завела уже третье дело в отношении Альфа-Банка из-за нарушения закона о рекламе. Причина одна и та же — трудные для восприятия сноски об условиях беспроцентного периода, минимальной суммы первой покупки и максимальном размере кешбэка.
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С точки зрения ведомства это нарушение. Также Альфа-Банк указал, что является лучшим мобильным банком «по версии Markswebb», что для ФАС не является объективной оценкой.
В ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении кэшбэка 100% за первую покупку. При этом существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кэшбека, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.