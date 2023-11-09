ФАС завела второе дело подряд о нарушении Альфа-Банком закона о рекламе

В сообщении ведомства сказано, что нарушение закона заключается в том, что в рекламе кредита банк озвучил и крупным шрифтом указал информацию о минимальной ставке 4,5%. Однако форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями кредита не позволяли «воспринять текст в полном объёме».

Кроме того, Альфа-Банк в рекламе указывал, что по версии Markswebb организация — «лучший мобильный банк», так было указано в нижеследующей сноске. По мнению ФАС, Markswebb не является объективным показателем.

Также Альфа-Банк должен включить в рекламу займа или кредита все условия, которые определяют цену продукта, если изначально цена содержит хотя бы одно такое условие. Если нарушения будут установлены, банку грозит штраф.

«В рекламе кредита озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объёме», — сказано в сообщении ФАС.