Фастфуд оказался опасен даже для здоровых людей из-за угрозы воспалений

Даже у тех грызунов, которые не страдали ожирением и на момент начала исследований были здоровы, фастфуд, в данном случае пища с высоким содержанием жиров, вызывала воспалительный процесс и характерные боли. При регулярном употреблении фастфуда боли становились хроническими.

Как сообщили специалисты, причина во влиянии жирной еды на рецептор TLR4, связанный с нервными клетками.

Результаты исследований помогут врачам в поиске методов профилактики воспалений у людей.