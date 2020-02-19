Фастфуд-сети внедрят многоразовые пластиковые стаканчики с QR-кодами

Представители компаний заявили, что заведения начнут продавать клиентам напитки в тех же самых стаканчиках, которые несколько месяцев назад уже были в использовании. В основу данной посуды обыкновенный пластик, а для его отслеживания будет использоваться внедрение RFID-чипов или QR-кодов. Вся эта инициатива стала результатом двухлетнего проекта NextGen Cup Challenge, которым руководят McDonald’s и Starbucks.

Напомним, что согласно последним данным, перечисленные выше сети фастфуда за один только год выбрасывают порядка миллиардов стаканов — так, только в 2018 году Starbucks произвела около 16 млн тонн парниковых газов.