Фастфуд ведёт к слабоумию и атрофии мозга

Сейчас средний человек потребляет намного больше калорий, чем это было пятьдесят лет назад. Прирост эквивалентен полноценному обеду с фастфудом, включая бургер. Это имеет разрушающие последствия не только для талии, но и для мозга, как следует из последнего исследования Австралийского национального университета.

Исследователи выявили зависимость между нездоровой диетой, малой физической активностью и риском развития диабета второго типа, снижения когнитивных функций, деменции и атрофии мозга.

Также ускоряется начало нейродегенерации, что может иметь необратимые последствия, если человек уже достиг среднего возраста. В результате, советы по снижению риска деменции у людей в возрасте 60 лет на деле оказываются бесполезными. Такую профилактику надо начинать как можно раньше.

Согласно прогнозам специалистов, к 2030 году 30% взрослого населения земли будут страдать излишним весом или ожирением, более 10% — диабетом второго типа. При этом связь между диабетом второго типа и стремительным ухудшением функций мозга уже установлена, подчеркнул один из исследователей.