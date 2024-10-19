ФБР арестовало разославшего фейковые новости о биткоин-ETF хакера

Хакером оказался житель Алабамы, которого арестовали по обвинению в «сговоре с целью совершения кражи личных данных и мошенничества с устройствами доступа». Ложная информация, которую Эрик Каунс опубликовал от лица SEC, повиляла на всплеск цены BTC: курс подскочил более чем на $1000 и ударил по рынку, пусть и краткосрочно.

Хакера обвинили в сговоре, поскольку прокуратура утверждает, что он действовал не один, а совместно с другими хактивистами, чтобы взять под контроль учётную запись SEC. Тогда злоумышленники опубликовали такое сообщение: «Сегодня SEC одобряет ETF # Bitcoin для листинга на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг». И это было ложью.

Впоследствии и председатель SEC Гэри Генслер, и соцсеть Х быстро подтвердили, что учётная запись была скомпрометирована.

По данным следствия, доступ к аккаунту SEC был получен путём «подмены SIM-карты». «Подобные схемы подмены SIM-карт, когда мошенники обманом заставляют операторов связи предоставить им контроль над телефонами ничего не подозревающих жертв, могут привести к разрушительным финансовым потерям для жертв и утечке конфиденциальной личной и частной информации. В данном случае заговорщики якобы использовали свой незаконный доступ к телефону для манипулирования финансовыми рынками», — говорится в материале портала The Block, ссылающегося на заявление прокурора США Мэтью М. Грейвса.